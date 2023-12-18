Ростовский каскадер получил травму во время трюка с истребителем

Фото/видео: СоцСети

Ростовский каскадер травмировался во время прыжка над истребителем. Евгений Чеботарев совершил свой 99-й по счету трюк. Кадры с места экстремал опубликовал в своих соцсетях.Неделей ранее каскадер нашел истребитель Миг-29 для своего очередного трюка. На снимках видно, как каскадер движется, стоя на крыше «Роллс Ройса», прямо в самолет. Он прыгает и буквально пролетает над носом истребителя. Однако приземление оказалось тяжелым: Чеботарев встал ногами на транспорт, соскользнул и упал на землю.Очередной трюк закончился для Евгения травмой. Он повредил руку и ногу. Понадобилась ли экстремалу помощь, неизвестно.Напомним, ранее Евгений Чеботарев травмировал руку, выполняя 97-й по счету трюк. Пролетев через салон автобуса, он задел каркас и ударился об асфальт. Каскадер заработал себе перелом.