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В Ростовской области уничтожили два беспилотника

В Ростовской области уничтожили два беспилотника
В Ростовской области уничтожили два беспилотника в ночь на 5 июля. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России зафиксировали и сбили 94 БПЛА.

По данным врио губернатора донского региона, атаку отразили в Чертковском районе.
Фото: DonDay
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