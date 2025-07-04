В ДТП в Неклиновском районе пострадала 14-летняя девочка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. ЧП случилось в поселке Приазовском 4 июля.Около 10:30 на улице Школьной 41-летний водитель «Ниссана Кашкай» попытался обогнать машину впереди. Однако он выехал на левую встречную обочину, машину занесло, и она столкнулась с «Хендай Акцентом». После этого «Ниссан» съехал на правую обочину и врезался в металлический столб.Как сообщили в донской ГАИ, пострадавшей оказалась пассажирка «Ниссана» — девочка 14 лет.