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В ДТП в Неклиновском районе пострадала 14-летняя девочка

В ДТП в Неклиновском районе пострадала 14-летняя девочка
В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка. ЧП случилось в поселке Приазовском 4 июля.

Около 10:30 на улице Школьной 41-летний водитель «Ниссана Кашкай» попытался обогнать машину впереди. Однако он выехал на левую встречную обочину, машину занесло, и она столкнулась с «Хендай Акцентом». После этого «Ниссан» съехал на правую обочину и врезался в металлический столб.

Как сообщили в донской ГАИ, пострадавшей оказалась пассажирка «Ниссана» — девочка 14 лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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