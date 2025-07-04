Скалодром и IT-лаборатории: что изменится после капремонта в ростовской школе

Фото: Rostov.ru

В Ростове заканчивают капремонт школы № 101 имени дважды Героя Советского Союза С. И. Кретова. Здание было построено в 1986 году. Это первый капремонт в его истории. Согласно областной госпрограмме «Развитие образования» на эти цели выделили 675,5 миллиона рублей. Работы начали еще весной 2024 года.Школа заметно преобразилась спустя чуть более чем за год. Строители усилили грунты основания и несущих конструкций здания, отремонтировали кровлю и фасад. Также в здании полностью заменили окна и двери, а также инженерные коммуникации. На прилегающей территории появились игровые площадки и новое футбольное поле.Как рассказала председатель родительского комитета Анна Линник, за ходом работ следили совместно с родителями. К счастью, ремонт будет завершен в срок. В данный момент строительная готовность объекта - 90%.Школа примет учеников 1 сентября. На завершающем этапе в классах уже собирают мебель, в пищеблоке монтируют оборудование, а в спортзале - скалодром.- На оснащение школы направлено 260 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Также школа получит робототехнические наборы, цифровые лаборатории по различным предметам, тренировочные площадки с беспилотниками, оборудование для особенных детей, медиастудию, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Напомним, ранее глава региона Юрий Слюсарь рассказал о планах по строительству и капремонту школ и детсадов. В Ростовской области в 2025 году продолжается капремонт 49 школ и детсадов в 31 муниципалитете. На эти цели выделено более 13 миллиардов рублей. Юрий Слюсарь поручил министерству строительства и главам на местах контролировать сроки и качество проводимых работ, а Минобразования - вовремя оснащать объекты.