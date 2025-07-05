Фото: DonDay

Утром 5 июля в центре Ростова снова отключили мобильный интернет. Жители пожаловались, что из-за перебоев с сетью нужно постоянно быть в поиске вайфая.Напомним, что с такой проблемой жители сталкиваются не в первый раз. Ограничительные меры были введены властями в целях безопасности.