В Ростовской области женщина приехала с мужем на дачу и бесследно пропала

Фото: Соцсети.

В Ростовской области родственники ищут пропавшую 70-летнюю женщину. Ирина Карлова вместе с мужем поехала на дачу в селе Самбек и пропала без вести.Женщина исчезла бесследно днем 4 июля. Муж обежал все ближайшие улицы, но ее нигде не было. Тогда мужчина позвонил родным. Невестка объездила все ближайшие дороги и поселения, Ирины нигде не было. Женщина страдает деменцией и могла забыть дорогу домой, заблудиться.На вид Ирине – 70 лет, рост - 160 сантиметров, плотного телосложения, короткая челка. Была одета в черные бриджи и синюю кофту в цветочек.Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Валентиновны, звоните по номеру: 8-989-614-41-11 (Ольга).