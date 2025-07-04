Дончанин попал в аварию в Воронежской области: есть пострадавшие

Фото: УГИБДД по Воронежской области

В Новоусманском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Инцидент случился 3 июля.По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендэ I30», 41-летняя жительница Московской области, не смогла сохранить безопасную дистанцию от движущегося впереди «Мерседес Бенц Актрос 1841», которым управлял 23-летний водитель из Ростовской области. В результате столкновения «Хендэ I30» опрокинулся на крышу и съехал в кювет.Как уточнили в госавтоинспекции Ростовской области, водитель и пассажиры «Хендэ I30» — 12-летний мальчик и 46-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.