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Дончанин попал в аварию в Воронежской области: есть пострадавшие

Дончанин попал в аварию в Воронежской области: есть пострадавшие
В Новоусманском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Инцидент случился 3 июля.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендэ I30», 41-летняя жительница Московской области, не смогла сохранить безопасную дистанцию от движущегося впереди «Мерседес Бенц Актрос 1841», которым управлял 23-летний водитель из Ростовской области. В результате столкновения «Хендэ I30» опрокинулся на крышу и съехал в кювет.

Как уточнили в госавтоинспекции Ростовской области, водитель и пассажиры «Хендэ I30» — 12-летний мальчик и 46-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Фото: УГИБДД по Воронежской области
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