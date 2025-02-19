Ростовский каскадер Евгений Чеботарев стал очевидцем скандала в самолете

Фото: соцсети

Каскадер из Ростова, Евгений Чеботарев, стал свидетелем инцидента на борту самолета. 18 февраля он поделился видео, на котором запечатлено, как известная фитнес-тренер напала на женщину с ребенком.Чеботарев находился в пути в Тайланд на рейсе из Москвы. В момент, когда самолет готовился к взлету, тренерша внезапно атаковала женщину, у которой на руках был малыш. Каскадер успел запечатлеть случившиеся события на видео и выложил их в сеть.Персонал самолета поспешил вмешаться, чтобы разнять конфликтующих пассажирок. Нападавшая не успокоилась и продолжала вести себя агрессивно.Свидетели происшествия отметили, что еще в аэропорту тренерша проявляла странное поведение, снимая видео и общаясь с персоналом. Некоторые предположили, что она могла быть под воздействием наркотиков.В результате хаоса рейс задержали, и полицейским понадобилось около двух часов для выяснения обстоятельств. В итоге самолет все же вылетел, а каскадер не принимал участия в конфликте.