В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности 22 ноября
В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности 22 ноября. Жителей проинформировали в Гидрометцентре.
Желтый уровень погодной опасности прогнозирует неблагоприятные явления. Согласно данным синоптиков, в некоторых районах региона ожидается сильный туман до 13:00.
Жителям рекомендуется быть внимательными, в особенности на дорогах. Автомобилистам следует снижать скорость из-за того, что туман ограничивает видимость, может обмануть зрение и затруднить ориентирование.