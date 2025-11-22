Новости
В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности 22 ноября

В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности 22 ноября. Жителей проинформировали в Гидрометцентре.

Желтый уровень погодной опасности прогнозирует неблагоприятные явления. Согласно данным синоптиков, в некоторых районах региона ожидается сильный туман до 13:00.

Жителям рекомендуется быть внимательными, в особенности на дорогах. Автомобилистам следует снижать скорость из-за того, что туман ограничивает видимость, может обмануть зрение и затруднить ориентирование.
Фото: Дондей
