Ростовский диетолог составила список антистресс-продуктов, которыми полезно «заедать» тревогу
Способы выхода из стрессовых ситуаций индивидуальны. Многие люди склонны заедать дискомфортные переживания. Как избежать вреда для здоровья в подобных ситуациях, рассказала ростовский врач-диетолог Анастасия Коваленко порталу DonDay.
В периоды напряжения потребность организма в питательных веществах значительно увеличивается. В ответ на стресс организм переходит в состояние повышенной готовности, которое сопровождается активной выработкой гормонов стресса.
По словам диетолога, стрессовые ситуации делятся на острые и хронические.
Хронический стресс представляет большую опасность и может привести к аномальному увеличению уровня гормона кортизола, который, в свою очередь, провоцирует желание употреблять сладкую, нездоровую и жирную пищу.
Анастасия Коваленко советует в таких случаях находить способы успокоения и отдавать предпочтение продуктам, которые не нанесут вреда здоровью, но при этом помогут повысить уровень серотонина.
- В первую очередь, следует обратить внимание на сыры, высушенные фрукты, бобовые культуры и темный шоколад, – рекомендует врач.
Доктор также акцентирует внимание на важности включения в рацион сложных углеводов, таких как цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки. Они способствуют повышению уровня серотонина в организме.
В список продуктов, помогающих справиться со стрессом, можно добавить напитки на основе мяты, а также цитрусовые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны.
- Шоколад с высоким содержанием какао, богатый триптофаном, цельнозерновые продукты, сухофрукты, содержащие глюкозу, бобовые, неочищенный рис и шпинат – все эти продукты обладают антистрессовым эффектом благодаря содержанию полезных для нервной системы веществ, в частности магния, – подчеркивает специалист.
В стрессовых ситуациях крайне важно не пропускать регулярные приемы пищи, особенно завтрак. Утром уровень кортизола достигает пиковых значений. По словам Анастасии, отказ от завтрака лишает организм необходимого запаса питательных веществ, используемых в процессе борьбы со стрессом, что снижает его устойчивость.