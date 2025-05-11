Ростовский диетолог составила список антистресс-продуктов, которыми полезно «заедать» тревогу

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Способы выхода из стрессовых ситуаций индивидуальны. Многие люди склонны заедать дискомфортные переживания. Как избежать вреда для здоровья в подобных ситуациях, рассказала ростовский врач-диетолог Анастасия Коваленко порталу DonDay.В периоды напряжения потребность организма в питательных веществах значительно увеличивается. В ответ на стресс организм переходит в состояние повышенной готовности, которое сопровождается активной выработкой гормонов стресса.По словам диетолога, стрессовые ситуации делятся на острые и хронические.Хронический стресс представляет большую опасность и может привести к аномальному увеличению уровня гормона кортизола, который, в свою очередь, провоцирует желание употреблять сладкую, нездоровую и жирную пищу.Анастасия Коваленко советует в таких случаях находить способы успокоения и отдавать предпочтение продуктам, которые не нанесут вреда здоровью, но при этом помогут повысить уровень серотонина.- В первую очередь, следует обратить внимание на сыры, высушенные фрукты, бобовые культуры и темный шоколад, – рекомендует врач.Доктор также акцентирует внимание на важности включения в рацион сложных углеводов, таких как цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки. Они способствуют повышению уровня серотонина в организме.В список продуктов, помогающих справиться со стрессом, можно добавить напитки на основе мяты, а также цитрусовые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны.- Шоколад с высоким содержанием какао, богатый триптофаном, цельнозерновые продукты, сухофрукты, содержащие глюкозу, бобовые, неочищенный рис и шпинат – все эти продукты обладают антистрессовым эффектом благодаря содержанию полезных для нервной системы веществ, в частности магния, – подчеркивает специалист.В стрессовых ситуациях крайне важно не пропускать регулярные приемы пищи, особенно завтрак. Утром уровень кортизола достигает пиковых значений. По словам Анастасии, отказ от завтрака лишает организм необходимого запаса питательных веществ, используемых в процессе борьбы со стрессом, что снижает его устойчивость.