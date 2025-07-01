В Батайске из-за отпусков водителей не хватает автобусов

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В Батайске горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта. Горожане жалуются, что резко сократилось количество автобусов.Особенно тяжело с маршрутом № 4, который идет от вокзала до кирпичного завода. Этот автобус связывает два важных района города.Жители жалуются, что приходится часами стоять на остановке, а если и сесть в автобус, то может не хватить места.Жанна, одна из местных жительниц, рассказала, что они с семьей стоят на остановке по несколько часов и не могут уехать. До ближайшей остановки, где можно пересесть на другой транспорт, идти около 25 минут.Власти ответили, что ищут новых водителей и сотрудничают со службой занятости.