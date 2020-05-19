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Эксперт рассказал, как избежать последствий хронического стресса на самоизоляции

Наше тело не различает источники стресса. Для него неважно, испугались ли вы резко проехавшей мимо вас машины или просто задумались об опасностях дорожного движения – и на реальную, и на гипотетическую угрозу оно выдает схожую реакцию. Сейчас, в условиях самоизоляции и в ожидании кризиса, сложно не испытывать стресс, связанный с неизвестностью и вещами, на которые мы не можем повлиять.

Эксперт рассказал, как избежать последствий хронического стресса на самоизоляции

Для начала разберёмся в механизме стрессовых реакций. Если кратко, то это сигналы сознания об угрозе, и они необходимы для выживания. Повышение давления, учащение дыхания и пульса нужны, чтобы тело запаслось кислородом и было готово к действиям. За этой мобилизацией стоит всплеск гормонов – адреналина и кортизола. Их выброс провоцирует увеличение в крови количества глюкозы в качестве источника энергии. Это также вызывает чувство голода.

Стрессовая реакция естественна, когда она кратковременна, а угроза, которая ее вызвала, реальна. Сейчас же большинство людей подвержены не острому, а хроническому стрессу: организм находится в возбужденном состоянии постоянно, что выливается в повышенное давление и набор веса.

Социальные сети уже второй месяц пестрят жалобами и шутками о лишнем весе. И это следствие не только того, что у людей появилась возможность экспериментировать на кухне и заказывать домой ресторанную еду со скидкой.

О том, как не заедать хронический стресс, рассказывает эксперт по питанию Herbalife Nutrition Вячеслав Захаров.



Не только гормоны отвечают за повышенный аппетит. «Тревога – это переживание, которое, как и все чувства и эмоции, живет в нашем теле, - комментирует Вячеслав. - Она локализуется в районе эпигастрия, в том же месте, где рождаются голод и сексуальное возбуждение. В повседневной жизни люди часто путают эти состояния, потому что не прислушиваются к себе, а просто выбирают самое простое: мне дискомфортно, пойду поем».

Когда человек ест, он отвлекается от всех мыслей. В тревожном состоянии вырабатывается потребность постоянно что-то жевать, чтобы не чувствовать дискомфорта. Отсюда имеем переедание и резкий набор веса. При этом сознательное ограничение в еде вызывает еще больший стресс, как и чувство вины из-за срыва. «Нельзя опираться на силу воли, а нужно составлять рацион так, чтобы между приемами пищи были небольшие промежутки – 2,5-3 часа. Такой режим поможет избежать питания контрабандным путем», - объясняет Вячеслав Захаров.

Составляем грамотный рацион

Базу рациона должны составлять следующие продукты: крупы, овощи, фрукты - углеводы; мясо, рыба, молочные продукты - белки. Они насыщают, но не способствует набору веса. Достаточное потребление белка, помимо прочего, снижает уровень кортизола в крови, тем самым помогая бороться с хроническим стрессом.

Даже при грамотно составленном рационе все еще может тянуть на снеки и сладкое – это та еда, которая действует как успокоительное и антидепрессант. Постарайтесь выбрать то, что содержит меньше калорий, в этом мармелад и зефир выгодно отличаются от пончиков и эклеров. «Еще важно, чтобы десерт можно было пожевать, то есть чтобы для его употребления требовался минимальный труд», — замечает Вячеслав Захаров. Лучшим вариантом будет «умный десерт» — не очень калорийный, но с достаточным содержанием белка для сытости. У Herbalife Nutrition в этом году как раз появился такой продукт – протеиновые мини-батончики, которые на вкус почти не отличаются от обычных конфет, но при этом содержат всего 65 ккал* и 4 г белка в одной штуке.



Освобождаем сознание

Сбалансированное питание – это только одна составляющая. Нужно работать и с самим чувством тревоги, избегая источников негатива, таких как общение с паникующими людьми. Не давайте себе слабину, пользуясь тем, что окружающий хаос изменил ваш распорядок дня. Составьте расписание на каждый день и живите в настоящем. «Мысли о будущем – спусковой механизм для развития тревоги и стресса. Поэтому необходимо быть занятым либо выполнять свои непосредственные рабочие обязанности, либо обучаться чему-то новому, либо заняться домашним хозяйством», – утверждает эксперт.

Сейчас мы все еще ограничены в передвижениях, но физическая активность важна, как никогда. Спортклубы и бассейны Ростовской области остаются закрытыми, но хорошая новость в том, что теперь можно заниматься спортом на улице.

И помните, наше настроение не приходит извне, мы сами его формируем, поэтому нужно фильтровать входящее и исходящее тоже.

* В зависимости от вкуса калорийность продукта варьируется:
- протеиновые мини-батончики со вкусом ванили в хрустящей карамели — 60 ккал в одном батончике;
- протеиновые мини-батончики со вкусом лимона в хрустящей карамели — 65 ккал в одном батончике.

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