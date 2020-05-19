Эксперт рассказал, как избежать последствий хронического стресса на самоизоляции
Для начала разберёмся в механизме стрессовых реакций. Если кратко, то это сигналы сознания об угрозе, и они необходимы для выживания. Повышение давления, учащение дыхания и пульса нужны, чтобы тело запаслось кислородом и было готово к действиям. За этой мобилизацией стоит всплеск гормонов – адреналина и кортизола. Их выброс провоцирует увеличение в крови количества глюкозы в качестве источника энергии. Это также вызывает чувство голода.
Стрессовая реакция естественна, когда она кратковременна, а угроза, которая ее вызвала, реальна. Сейчас же большинство людей подвержены не острому, а хроническому стрессу: организм находится в возбужденном состоянии постоянно, что выливается в повышенное давление и набор веса.
Социальные сети уже второй месяц пестрят жалобами и шутками о лишнем весе. И это следствие не только того, что у людей появилась возможность экспериментировать на кухне и заказывать домой ресторанную еду со скидкой.
О том, как не заедать хронический стресс, рассказывает эксперт по питанию Herbalife Nutrition Вячеслав Захаров.
Не только гормоны отвечают за повышенный аппетит. «Тревога – это переживание, которое, как и все чувства и эмоции, живет в нашем теле, - комментирует Вячеслав. - Она локализуется в районе эпигастрия, в том же месте, где рождаются голод и сексуальное возбуждение. В повседневной жизни люди часто путают эти состояния, потому что не прислушиваются к себе, а просто выбирают самое простое: мне дискомфортно, пойду поем».
Когда человек ест, он отвлекается от всех мыслей. В тревожном состоянии вырабатывается потребность постоянно что-то жевать, чтобы не чувствовать дискомфорта. Отсюда имеем переедание и резкий набор веса. При этом сознательное ограничение в еде вызывает еще больший стресс, как и чувство вины из-за срыва. «Нельзя опираться на силу воли, а нужно составлять рацион так, чтобы между приемами пищи были небольшие промежутки – 2,5-3 часа. Такой режим поможет избежать питания контрабандным путем», - объясняет Вячеслав Захаров.
Составляем грамотный рацион
Базу рациона должны составлять следующие продукты: крупы, овощи, фрукты - углеводы; мясо, рыба, молочные продукты - белки. Они насыщают, но не способствует набору веса. Достаточное потребление белка, помимо прочего, снижает уровень кортизола в крови, тем самым помогая бороться с хроническим стрессом.
Даже при грамотно составленном рационе все еще может тянуть на снеки и сладкое – это та еда, которая действует как успокоительное и антидепрессант. Постарайтесь выбрать то, что содержит меньше калорий, в этом мармелад и зефир выгодно отличаются от пончиков и эклеров. «Еще важно, чтобы десерт можно было пожевать, то есть чтобы для его употребления требовался минимальный труд», — замечает Вячеслав Захаров. Лучшим вариантом будет «умный десерт» — не очень калорийный, но с достаточным содержанием белка для сытости. У Herbalife Nutrition в этом году как раз появился такой продукт – протеиновые мини-батончики, которые на вкус почти не отличаются от обычных конфет, но при этом содержат всего 65 ккал* и 4 г белка в одной штуке.
Освобождаем сознание
Сбалансированное питание – это только одна составляющая. Нужно работать и с самим чувством тревоги, избегая источников негатива, таких как общение с паникующими людьми. Не давайте себе слабину, пользуясь тем, что окружающий хаос изменил ваш распорядок дня. Составьте расписание на каждый день и живите в настоящем. «Мысли о будущем – спусковой механизм для развития тревоги и стресса. Поэтому необходимо быть занятым либо выполнять свои непосредственные рабочие обязанности, либо обучаться чему-то новому, либо заняться домашним хозяйством», – утверждает эксперт.
Сейчас мы все еще ограничены в передвижениях, но физическая активность важна, как никогда. Спортклубы и бассейны Ростовской области остаются закрытыми, но хорошая новость в том, что теперь можно заниматься спортом на улице.
И помните, наше настроение не приходит извне, мы сами его формируем, поэтому нужно фильтровать входящее и исходящее тоже.
* В зависимости от вкуса калорийность продукта варьируется:
- протеиновые мини-батончики со вкусом ванили в хрустящей карамели — 60 ккал в одном батончике;
- протеиновые мини-батончики со вкусом лимона в хрустящей карамели — 65 ккал в одном батончике.