Ростовский диетолог назвала самые вредные продукты на новогоднем столе

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Диетолог из Ростова рассказала о самых вредных продуктах на новогоднем столе. Какие блюда не несут пользу для организма, сообщает Donday.ru со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога и кандидата медицинских наук Елизавету Дзантиеву.В новогоднюю ночь все россияне соблюдают традицию – собираться всей семьей за вкусным столом. Однако для организма такая ночь становится большим стрессом. Чтобы не навредить своему здоровью, важно придерживаться нескольких правил.- Существует так называемый «пищевой мусор». К нему можно отнести колбасные изделия, снеки, фастфуд, сладкие газированные напитки. От них нужно отказаться, помнить, что в таких продуктах большая калорийность, а пищевая ценность практически мизерная, - рассказывает Елизавета.Чтобы съесть как можно больше здоровой еды, необходимо выбрать альтернативные продукты, которые заменят вредную пищу. К примеру, вместо колбасных изделий добавлять мясо индейки, курицы. Жирный майонез заменить нежирной сметаной или йогуртом с добавлением горчицы или специй. Исключить сладкий алкоголь. Отдать предпочтение сухим сортам вина и шампанского, где меньше сахара.Важно в новогоднюю ночь не переедать. По словам Елизаветы Дзантиевой, здоровый рацион выглядит таким образом: белок, клетчатка и немного углеводов. Можно использовать метод здоровой тарелки: ее половина должна содержать овощи, четверть – белок и четверть углеводы. Следующую тарелку съедать рекомендуется через три-четыре часа. Между приемами пищи лучше добавить физические нагрузки. За новогодним столом это танцы, а также прогулки на улице.На следующий день пейте больше воды, двигайтесь и при необходимости примите препараты для нормальной работы ЖКТ.