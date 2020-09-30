Расставания и разводы: любовный гороскоп для ростовчан на октябрь для всех знаков Зодиака
Октябрь обещает быть стать настоящим испытанием для влюбленных пар. Это время проверки отношений на прочность. Если энергия планет в течение первых пяти дней месяца еще дает возможность мирно существовать партнерам вместе и при всех внешних раздражителях
соблюдать интересы обоих, то вторая декада месяца способствует ссорам, конфликтам, расставаниям и разводам. Что ждет представителей знаков Зодиака на любовном фронте в октябре, рассказала астролог Антонина Кариер.
- На передовой оказываются представители кардинальных знаков: Овен, Рак, Козерог и Весы. Для них, в первую очередь, этот месяц является детектором на стрессоустойчивость. Хорошо, если парам удастся сохранить союз, - предостерегает астролог.
Если в сентябре у Тельцов произошли перемены в личной жизни, то в октябре эйфория начнет улетучиваться из-за необходимости решать бытовые вопросы. Близнецам и Стрельцам придется делать выбор. Отношения возможны, но они потребуют определенных ограничений и сдержанности, трезвого взгляда на партнера и романтические отношения.
У Львов мысли будут направлены в сторону собственных финансов, а не на любовные отношения. Девы задумаются о любви, и они смогут начать новые устойчивые отношения или же укрепить существующий союз.
У Скорпионов серьезный настрой и большие шансы на возникновение длительных романтических, но не страстных отношений. Все зависит от их настойчивости. Водолеи откроют свое сердце к новым отношениям только в третьей декаде октября.
От влюбленности и окрыленности до разочарования - один шаг. С 18 по 21 октября представители знака Рыбы смогут испытать на себе это чувство, но при этом в силах удержаться от расставания.
Если влюбленные обуздают эмоции, то после 20 октября они смогут заметить много плюсов в партнере и начнут уважительно относиться к своим отношениям и друг к другу. В третьей декаде месяца можно организовать обручение и помолвку, однако узаконить отношения с 10 по 31 октября не представляется возможным.