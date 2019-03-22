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Астролог из Ростова рассказал, какие знаки Зодиака ждут везение и перемены

Астролог из Ростова рассказал, какие знаки Зодиака ждут везение и перемены
Ростовский астролог рассказал, какие перемены ожидают каждый знак на будущей неделе. По словам Анны Давыдовой, в чью-то жизнь могут ворваться перемены, а в чью-то — любовь и богатство.

Со вторника, 26 марта, Венера, планета любви, красоты и материального благополучия, перейдёт в знак Рыб. Там она пробудет до 20 апреля. Это значит, что представителям водной стихии — Ракам, Скорпионам и особенно Рыбам — будет везти в любви, творчестве и финансовых вопросах.

Венера в Рыбах расположится очень гармонично, такое явление называется экзальтация. Тема любви будет особенно чудесна в этом месяце. Астролог говорит, что любовные отношения будут складываться просто, а браки - заключаться на небесах.

Астролог из Ростова рассказал, какие знаки Зодиака ждут везение и перемены

Огненные знаки Льва, Овна и Стрельца по-прежнему гостят у планеты счастья и богатства Юпитера. Им будет везти больше всех вплоть до ноября 2019 года.

Благоприятный аспект Венеры к Урану на этой неделе говорит о том, что романтика может ворваться в вашу жизнь внезапно.

С 6 марта Уран на несколько лет вошёл в спокойный знак Тельца. Это означает, что Тельцы вошли в эпоху революций и перемен. Вам остаётся только понять, в каком направлении дует ветер.

Деловой Меркурий с 30 марта перестаёт быть ретроградным. Наконец, закончится период задержки в делах, поломок, досадных промахов и ошибок. Меркурий станет шустрее, а вместе с ним оживятся интеллектуальная и деловая сферы.

На этой неделе Луна убывает, а значит, стоит закончить все начатые дела, а не браться за новые.

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