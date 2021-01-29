Семейные скандалы и увольнения: гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль
Последний месяц зимы несет в себе энергию ретроградного Меркурия, Венеры, перешедшей 2.02. в знак Водолей и Сатурна. Астрологи говорят, что это период противоборства между «хочу» и «надо». Все что связано с необходимостью выполнить обязательства в определенный срок и надлежащего качества, будет сопряжено с большими затратами времени, энергии и другими ресурсами, и без конфликтов не обойдется. Ростовский астролог Антонина Кариер рассказала, чего ждать знакам Зодиака в этом месяце.
Сложнее всех пережить февраль будет Тельцам и Львам. Возникшие обязанности будут воспринимать как неподъемную ношу, которая тяготить их настолько, что вплоть до 20 февраля они могут покинуть со скандалом свое рабочее место или расторгнуть договор сотрудничества.
Водолеи также прочувствуют гамму эмоций, и им также будет сложно сохранить мир в семье, дружеские и деловые связи. Особую сложность составит работа с потоком информации, цифр, отчетности и логистики. Но они смогут взять себя в руки и справится с эмоциями.
Скорпионы в первой половине месяца с головой уйдут в решение вопросов семьи и недвижимости. Возникшая к началу месяца идея не отпустит их и всю энергию направят на получение нужного результата.
В третьей декаде месяца Овны и Скорпионы смогут заработать и заключить контракты на кругленькие суммы.
Козероги и Рыбы не прочь подзаработать, но взаимосвязи планет указывают скорее на траты. Рационально распорядиться собственными ресурсами смогут в первой декаде месяца. Рыбам с 8 по 14 февраля необходимо беречь горло, нервную систему и не надрывать голосовые связки.
Для Раков, Близнецов и Дев желательно составить план мероприятий на месяц и строго его придерживаться, так как поток мыслей может уносить далеко от реальности. Важно соблюдать порядок в документах и отчетах, начатое доводить до логического завершения.
У Дев продуктивным будет период с 21 по 28 февраля. Планируйте путешествия в дальние страны, новые и важные для вас мероприятия и творческие проекты с 21 февраля.
В первой половине месяца у Близнецов и Стрельцов могут срываться поездки и переговоры. Для сохранения сил, события лучше не форсировать или перенести на третью декаду февраля.
Весам необходимо не только планировать дела и свой бюджет, но и контролировать свою речь: что и кому говорите. В противном случае, до 20 февраля могут быть не только конфликты, но и несчастные случаи.