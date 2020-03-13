Ростовские вузы переходят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса



Крупные донские вузы переходят на дистанционное обучение. Первым на удалёнку перешёл Южный федеральный университет.

Об этом сообщила врио ректора ЮФУ Инна Шевченко 15 марта.

– ЮФУ будет действовать в полном соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования России. Согласно документам вузам необходимо начать перевод студентов на обучение по индивидуальным учебным планам и максимально задействовать технологии дистанционного образования, - сообщила Шевченко.



Посещать вуз студенты перестали с 16 марта. С этого же дня распущены по домам учащиеся Донского технического университета. Как пояснили в ДГТУ, в случае необходимости для студентов разработают индивидуальные учебные планы.



Кроме того, на удалённое обучение перешёл Ростовский государственный экономический университет. Однако посещать лекции в РГЭУ продолжат студенты-заочники, приехавшие на сессию. Для очников преподаватели разработают курсы в виртуальной обучающей среде.



Остальные вузы Ростова пока работают в штатном режиме. В учебных заведениях только запретили проведение массовых мероприятий.