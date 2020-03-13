ЮФУ переводят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса



В Ростове в Южный федеральный университет переводят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом в своем фейсбуке 15 марта сообщила врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.



Вуз закроют на карантин согласно приказу министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Напомним, сегодня, 15 марта, Министерство образования и науки РФ рекомендовало высшим учебным заведениям страны организовать дистанционное обучение для студентов.



– ЮФУ будет действовать в полном соответствии с рекомендациями Минобразования РФ. Согласно им, вузам необходимо начать перевод студентов на обучение по индивидуальным учебным планам и максимально задействовать технологии дистанционного образования. С 16 марта эти меры будут реализованы в ЮФУ, – сообщила Инна Шевченко.

