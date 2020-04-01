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Донским вузам рекомендуют возобновить дистанционное обучение с 6 апреля

Донским вузам рекомендуют возобновить дистанционное обучение с 6 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков высказался по поводу того, как должны работать учебные заведения в ближайший месяц.

Днем 2 апреля президент страны объявил о том, что выходные дни продлятся до 30-го числа. При этом, по мнению Фалькова, вузам стоит возобновить учебный процесс. Министр рекомендует высшим учебным заведениям с 6 апреля вновь начать дистанционное обучение.

Столь долгая приостановка обучения может плохо сказаться на студентах, многим из которых вскоре нужно сдавать экзамены и защищать дипломы. Продолжая учиться дистанционно во время месяца выходных, они могут избежать переноса сессии.

В российском правительстве сейчас рассматривают вариант дистанционной защиты дипломов на случай, если эпидемиологическая обстановка не наладится.

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