Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области досрочный ЕГЭ будут сдавать 500 человек

В Ростовской области досрочный ЕГЭ будут сдавать 500 человек
Скоро в Ростовской области пройдёт досрочная сдача единого государственного экзамена. Географию и литературу школьники будут сдавать уже 20 марта, русский язык — 23 марта. Всего раньше времени ЕГЭ будут сдавать 500 человек.

На экзамен по географии зарегистрировались 15 человек, по литературе — 61 человек. Количество тех, кто пойдёт писать русский язык, неизвестно.

Пункты досрочной сдачи ЕГЭ будут оснащены металлодетекторами и камерами видеонаблюдения. Период преждевременной сдачи экзаменов продлится до 13 апреля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.