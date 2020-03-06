В Ростовской области досрочный ЕГЭ будут сдавать 500 человек



Скоро в Ростовской области пройдёт досрочная сдача единого государственного экзамена. Географию и литературу школьники будут сдавать уже 20 марта, русский язык — 23 марта. Всего раньше времени ЕГЭ будут сдавать 500 человек.



На экзамен по географии зарегистрировались 15 человек, по литературе — 61 человек. Количество тех, кто пойдёт писать русский язык, неизвестно.



Пункты досрочной сдачи ЕГЭ будут оснащены металлодетекторами и камерами видеонаблюдения. Период преждевременной сдачи экзаменов продлится до 13 апреля.