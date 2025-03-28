Ростовские нейрохирурги восстановили подвижность ног парализованному мужчине

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В Ростове врачи-нейрохирурги вернули способность двигать ногами пациенту, у которого паралич нижних конечностей развился после падения с лестницы. Об этом информирует Министерство здравоохранения Ростовской области.41-летний житель Ростова был госпитализирован после несчастного случая – падения с лестницы. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу скорой медицинской помощи, где было установлено, что у него сломаны два позвонка в поясничном отделе, а один из них раздроблен. Дополнительно было выявлено кровоизлияние в спинной мозг, что привело к потере двигательной активности в ногах.Команда нейрохирургов использовала передовые методики для выполнения сложной операции – двухсторонней фиксации с эндопротезированием тела позвонка. Пациенту был имплантирован протез взамен поврежденного позвонка. После установки протез был прикреплен к здоровым позвонкам, расположенным выше и ниже.До хирургического вмешательства медики воздерживались от каких-либо прогнозов. Тем не менее операция прошла успешно, и пациент вновь обрел способность двигать ногами. Сейчас врачи оценивают перспективы полного восстановления как положительные.