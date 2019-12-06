Ростовская область заняла второе место в стране по числу преступлений





Ростовская область оказалась в числе лидеров по количеству преступлений, совершённых с начала 2019 года. Такие данные содержатся в статистическом сборнике Генпрокуратуры РФ.



С января по октябрь текущего года, на Дону на 4749 выросло число преступлений по сравнению с этим же периодом 2018 года. Хуже показатели только у республики Татарстан. Там количество преступлений увеличилось на 5924.



Соседний Краснодарский край занял третье место в антирейтинге регионов. По сравнению с прошлым годом, на Кубани число преступлений выросло на 3260.



По данным прокуратуры Ростовской области, за январь – октябрь в регионе зарегистрировано 51 587 преступлений, что на 10,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (46 838). Из них 43,3% - это кражи. За указанный период также было совершенно 11064 тяжких и особо тяжких преступлений.



В тоже время донской регион лидер по числу выявленных лиц, совершивших преступления. Этот показатель увеличился на 439. Следом за Ростовской областью идёт Чеченская республика.