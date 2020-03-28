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Ростовская области вошла в пятёрку регионов с наибольшим числом преступлений

Ростовская области вошла в пятёрку регионов с наибольшим числом преступлений
Донской регион вошёл в пятёрку субъектов с наибольшим числом зарегистрированных преступлений. Рейтинг преступности опубликовала Генпрокуратура РФ.

Согласно данным официального портала правовой статистики, на первом месте по количеству преступлений находятся Москва и Московская область. За февраль там зарегистрировано 23,2 и 12,1 тысячи преступлений соответственно.

На третьем месте - соседний с Ростовской областью Краснодарский край. За месяц там произошло более 12 тысяч правонарушений. Следующая в рейтинге - Челябинская область с 10 тысячами зарегистрированных преступлений.

Донской регион занял пятую строчку рейтинга. В феврале 2020 года на Дону произошло 9 673 нарушения, в том числе более двух тысяч тяжких преступлений. Раскрыть удалось только 408 из них.

При этом сократилось количество взяток. За год в Ростовской области давать взятки стали реже на 62%. Число случаев снизилось с 22 до 7.

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