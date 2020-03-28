Ростовская области вошла в пятёрку регионов с наибольшим числом преступлений



Донской регион вошёл в пятёрку субъектов с наибольшим числом зарегистрированных преступлений. Рейтинг преступности опубликовала Генпрокуратура РФ.



Согласно данным официального портала правовой статистики, на первом месте по количеству преступлений находятся Москва и Московская область. За февраль там зарегистрировано 23,2 и 12,1 тысячи преступлений соответственно.



На третьем месте - соседний с Ростовской областью Краснодарский край. За месяц там произошло более 12 тысяч правонарушений. Следующая в рейтинге - Челябинская область с 10 тысячами зарегистрированных преступлений.



Донской регион занял пятую строчку рейтинга. В феврале 2020 года на Дону произошло 9 673 нарушения, в том числе более двух тысяч тяжких преступлений. Раскрыть удалось только 408 из них.



При этом сократилось количество взяток. За год в Ростовской области давать взятки стали реже на 62%. Число случаев снизилось с 22 до 7.