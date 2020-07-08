Ростовская область стала популярным местом для отдыха россиян в 2020 году

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Ростовская область заняла девятое место в рейтинге городов России, где можно провести летний отдых. По данным аналитиков «Авито», изучившим состояние туристического жилья в регионе, спрос на недвижимость в донской столице вырос почти на 45% по сравнению с прошлогодними показателями.Например, отдыхающим в Ростовской области можно посетить пляжи, их открыто более 50, посмотреть на местные достопримечательности, сходить на экскурсии или записаться на велопрогулку по донскому региону. Туристам предлагают арендовать квартиру примерно за 1,3 тысячи в сутки. Для любителей спокойного отпуска вдали от городского шума и суеты подойдёт аренда загородной недвижимости. Ростовская область среди всех регионов страны оказалась наиболее доступной в этой категории. Стоимость жилья выйдет всего две тысячи рублей.Южное направление в 2020 году переживает ажиотажный интерес у граждан России. Дело в том, что пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в отдых людей. Раньше граждане выбирали преимущественно отдых в экзотических странах. В настоящее время границы России по-прежнему остаются закрытыми, а вылеты осуществляются только по стране. Поэтому соотечественники выбирают максимально безопасный и привычный формат отдыха у моря, на природе или в горах. В связи с этим владельцы недвижимости регионов не упускают возможности заработать на туристах. Собственники сдают жильё в аренду на короткий срок как в городах, так и за их пределами.Наиболее популярными местами для отдыха в 2020 году стали Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Также в десятку приоритетных направлений попал Дагестан со своими необычными горными пейзажами. Самый дорогой отдых для россиян выйдет в Москве и Московской области. Стоимость аренды жилья может доходить до 14 тысяч рублей.