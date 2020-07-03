Ростовская область оказалась на втором месте в стране по числу взяток

Донской регион оказался на втором месте среди регионов страны по числу взяток. Данные за четыре месяца 2020 года опубликованы на портале правовой статистики.Так, за обозначенный период в области зарегистрировано 87 таких преступлений. Больше – только в Москве. В столице с начала года зафиксировано 126 случаев получения взятки.По общему количеству преступлений, зарегистрированных с января по май, Ростовская область находится на пятом месте среди регионов. За четыре месяца на Дону произошло 25 619 преступлений.Среди лидеров - также Москва и Московская область, где было совершено 58,9 и 30,6 тысячи преступлений соответственно. Соседний Краснодарский край находится на третьем месте, там зарегистрировано 29,2 тысячи преступлений. На четвёртом месте оказалась Челябинская область — 27 тысяч правонарушений.Также на пятом месте в рейтинге Ростовская область находится по количеству тяжких преступлений. С января по май 2020 года таковых зарегистрировано более 5 тысяч.