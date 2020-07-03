Ростовская область оказалась на втором месте в стране по числу взяток
Донской регион оказался на втором месте среди регионов страны по числу взяток. Данные за четыре месяца 2020 года опубликованы на портале правовой статистики.
Так, за обозначенный период в области зарегистрировано 87 таких преступлений. Больше – только в Москве. В столице с начала года зафиксировано 126 случаев получения взятки.
По общему количеству преступлений, зарегистрированных с января по май, Ростовская область находится на пятом месте среди регионов. За четыре месяца на Дону произошло 25 619 преступлений.
Среди лидеров - также Москва и Московская область, где было совершено 58,9 и 30,6 тысячи преступлений соответственно. Соседний Краснодарский край находится на третьем месте, там зарегистрировано 29,2 тысячи преступлений. На четвёртом месте оказалась Челябинская область — 27 тысяч правонарушений.
Также на пятом месте в рейтинге Ростовская область находится по количеству тяжких преступлений. С января по май 2020 года таковых зарегистрировано более 5 тысяч.