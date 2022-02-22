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Ростовская группа «Каста» перенесла концерты на Украине из-за военной спецоперации

Ростовская группа «Каста» перенесла концерты на Украине из-за военной спецоперации
Из-за военной спецоперации на Украине ростовская группа «Каста» перенесла концерты. Об этом рэперы рассказали на своей официальной странице в «Инстаграме».

Всего планировалось провести три концерта. Ближайший из них должен был состояться 24 февраля в Харькове. На следующий день группа собиралась выступить в Одессе, а затем - в Киеве. Однако за пару дней до первого концерта стало ясно, что придется их переносить.

В подтверждение этому утром 24-го числа на Юге России закрыли и воздушное пространство. Работу прекратили 12 аэропортов, включая Платов. В этот же день в Азовском море остановили судоходство.

Когда группа приедет на Украину в следующий раз, пока не известно.
Фото: из инстаграма «Касты».
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