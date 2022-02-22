Из-за ситуации в Донбассе в Азовском море остановлено судоходство

Фото: Andrew Butko / wikimedia.org.

В Азовском море остановили судоходство из-за ситуации в Донбассе. Запрет начал действовать с 4 часов 24 февраля и продолжится до особого распоряжения.- Объявлены районы ожидания для судов, находящихся в акватории, - добавил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Вероятно, такое решение принято в связи со спецоперацией, которую проводят в Донбассе. По той же причине утром 24 февраля на Юге России закрыли и воздушное пространство. Работу прекратили 12 аэропортов, включая Платов.