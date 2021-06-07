Ростовская группа «Каста» отменила концерт в Улан-Удэ
Власти Бурятии запретили проводить концерт ростовской группе «Каста» буквально за день до мероприятия. Рэп-группа рассказала об этом на своей странице в «Инстаграме».
Концерт планировался в среду, 9 июня, в одном из крупных клубов Улан-Удэ. Однако в Бурятии произошла вспышка коронавируса. При населении меньше миллиона человек во всей республике у них в день обнаруживают больше 100 инфицированных. Для сравнения: в Ростовской области при населении больше 4 миллионов заражаются в среднем по 150 человек.
В связи с этим власти отменили не только концерт «Касты», но и ввели дополнительные ограничения. Исключены любые массовые мероприятия, работу общепита ограничили до 23:00, а также закрыли детские оздоровительные лагеря.
Когда группа приедет в Бурятию в следующий раз, неизвестно.
Напомним, ранее Rostov.ru писал про отмену концерта «Касты» в Санкт-Петербурге.