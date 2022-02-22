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На Юге России, в том числе в Ростове, до 2 марта остановили работу 12 аэропортов

На Юге России, в том числе в Ростове, до 2 марта остановили работу 12 аэропортов

На Юге России временно приостановлена работа 12 аэропортов. Об этом 24 февраля сообщила Росавиация.

До 2 марта включительно закрыли аэровокзалы Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Курска, Воронежа Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска и Орла.

Воздушное пространство над южной территорией страны закрыто. Не исключено, что решение связано с ситуацией на Украине. Авиационные власти не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Воздушные гавани на Юге России после этого начали массово отменять рейсы. Тех, кто направлялся на Юг России, отправили на запасные аэродромы.
Фото: Яндекс.Новости
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