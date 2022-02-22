На Юге России, в том числе в Ростове, до 2 марта остановили работу 12 аэропортов
На Юге России временно приостановлена работа 12 аэропортов. Об этом 24 февраля сообщила Росавиация.
До 2 марта включительно закрыли аэровокзалы Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Курска, Воронежа Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска и Орла.
Воздушное пространство над южной территорией страны закрыто. Не исключено, что решение связано с ситуацией на Украине. Авиационные власти не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Воздушные гавани на Юге России после этого начали массово отменять рейсы. Тех, кто направлялся на Юг России, отправили на запасные аэродромы.