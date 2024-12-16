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ЦГБ Азова потратит 1,7 миллиона рублей на патолого-анатомические вскрытия

ЦГБ Азова потратит 1,7 миллиона рублей на патолого-анатомические вскрытия
В городе Азов Ростовской области центральная городская больница объявила тендер на проведение патолого-анатомических вскрытий. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на эти цели планируется потратить 1,7 миллиона рублей.

Победитель конкурса должен будет оказывать медицинские услуги по проведению вскрытий тел умерших, в том числе взрослых, новорожденных и мертворожденных. Также проводить исследования внутренних органов и тканей умерших. Все работы должны выполняться в соответствии с лицензией.

Итоги тендера будут объявлены 14 января. С победителем будет заключен договор на сумму 1,7 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счет субсидий областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

Эта процедура является важной частью медицинской практики, которая позволяет определить причины смерти и выявить возможные ошибки в лечении. Это помогает улучшить качество медицинской помощи и предотвратить подобные случаи в будущем.
Фото: ростов.ру
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