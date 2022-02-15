Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовская БСМП и КДЦ «Здоровье» закупают аппараты ИВЛ на 15 миллионов рублей

Ростовская БСМП и КДЦ «Здоровье» закупают аппараты ИВЛ на 15 миллионов рублей
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону» (ГБСМП) и консультативно-диагностический центр «Здоровье» (КДЦ) ищут поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 17 февраля.

Согласно контракту медучреждениям нужны по два вида оборудования, рассчитанных на детей и взрослых. Общая стоимость закупки составляет 15,2 миллиона рублей (по 7,6 от каждой больницы). Поставки планируют оплатить за счет бюджетных средств Ростова. Аппараты ИВЛ должны привезти в течение четырех месяцев с момента подписания договоров.

В Ростовской области ежедневно выявляют тысячи новых пациентов с коронавирусом. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно (на дому). Однако нередки и случаи, когда жителям региона требуются круглосуточное наблюдение врачей и подача кислорода в легкие. Скорее всего, медучреждения готовятся к очередной волне тяжелобольных людей, которым потребуются аппараты ИВЛ.
Фото: www.vedomosti.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.