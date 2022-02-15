Ростовская БСМП и КДЦ «Здоровье» закупают аппараты ИВЛ на 15 миллионов рублей

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МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону» (ГБСМП) и консультативно-диагностический центр «Здоровье» (КДЦ) ищут поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 17 февраля.Согласно контракту медучреждениям нужны по два вида оборудования, рассчитанных на детей и взрослых. Общая стоимость закупки составляет 15,2 миллиона рублей (по 7,6 от каждой больницы). Поставки планируют оплатить за счет бюджетных средств Ростова. Аппараты ИВЛ должны привезти в течение четырех месяцев с момента подписания договоров.В Ростовской области ежедневно выявляют тысячи новых пациентов с коронавирусом. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно (на дому). Однако нередки и случаи, когда жителям региона требуются круглосуточное наблюдение врачей и подача кислорода в легкие. Скорее всего, медучреждения готовятся к очередной волне тяжелобольных людей, которым потребуются аппараты ИВЛ.