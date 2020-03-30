В Ростовской области больницы массово закупают аппараты ИВЛ



Медицинские учреждения Ростовской области массово закупают аппараты искусственной вентиляции лёгких. Из федерального бюджета на эти цели выделили более одного миллиарда рублей.



Тендеры на закупку аппаратов ИВЛ стали появляться на портале госзакупок. Например, Ростовская областная клиническая больница планирует приобрести 14 единиц оборудования на общую сумму 36 473 292 рубля. Ещё 11 аппаратов стоимостью 25 953 914 рублей купит онкологический диспансер.



Три портативных транспортировочных единицы оборудования доставят в Ростов-на-Дону, по одной — в Волгодонск и Таганрог. Помимо этого, для Ростова, Шахт и Волгодонска приобретут аппараты неинвазивной вентиляции лёгких (процедура проводится с помощью маски — прим.).



По состоянию на 1 апреля в Ростовской области зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё трое ждут результатов из референс-центра. Под наблюдением медиков находятся 4 382 человека, из них дома - 4 347 человек.