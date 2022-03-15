Ростовская больница № 7 потратит 63 миллиона рублей на оборудование для пациентов с COVID-19

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МБУЗ «Городская больница № 7 города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который обеспечит поставку оборудования для пациентов с коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 17 марта.Согласно контракту в медучреждение необходимо привезти один аппарат ИВЛ и 10 наркозно-дыхательных. Обе системы предназначены для обеспечивания легких кислородом. Однако аппараты ИВЛ отличаются от наркозно-дыхательных продолжительностью рабочего цикла и устройствами синхронизации дыхательных ритмов с работой сердца.Оборудование будет оснащено вспомогательной вентиляцией для отвыкания пациентов от ИВЛ - с минимальным давлением. В комплекте нужны многоразовые маски для неинвазивной вентиляции и шланг для подачи кислорода. Кроме того, для проведения ингаляций будут использовать ультразвуковой прибор.На все оборудование потратят более 63,5 миллиона рублей. Из них 6,7 миллиона - на ИВЛ. Остальные 57 потребуются для 10 наркозно-дыхательных систем (по 5,7 каждая). Это оборудование подходит и для детей, и для взрослых.За последний месяц прирост инфицированных коронавирусом снизился в несколько раз. Ежедневно медики выявляют не более тысячи случаев заражения. Поэтому непонятно, зачем медучреждению понадобились дополнительные аппараты для тяжелобольных пациентов с COVID-19.