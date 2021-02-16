Ростовская больница № 20 закупает для медиков тесты на коронавирус на 5 млн рублей

МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который поставит тесты на коронавирус для сотрудников медучреждения. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 18 февраля.На базе 20-й больницы работает инфекционный моногоспиталь на 750 круглосуточных коек, в том числе коек для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, требующих проведения инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких. Медики ежедневно находятся в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом и могут сами подхватить заболевание.В связи с этим больница ищет поставщика услуги на определение РНК коронавируса в мазках со слизистой оболочки верхних дыхательных путей методом ПЦР. Количество штук, указанных в контракте, - 4 838. Сумма средств, выделенных больницей, составляет почти 5 миллионов рублей. Кто поставит тесты на коронавирус для медиков 20-й больницы, станет известно не ранее 1 марта.Добавим, что медицинские работники, имеющие риски инфицирования (персонал скорой (неотложной) медицинской помощи, инфекционных отделений, специализированных отделений), обследуются один раз в неделю на COVID-19 (ПЦР и ИФА), при появлении симптомов респираторного заболевания – в срочном порядке и изолируются на дому с приемом средств экстренной профилактики (профилактическое лечение) или госпитализируются в медицинскую организацию инфекционного профиля (по состоянию здоровья), при наличии антител IgG обследование на COVID-19 не проводится.С начала пандемии в Ростовской области были зафиксированы более 70 тысяч зараженных коронавирусом. Львиную долю всех инфицированных составляют медики и персонал, работающий непосредственно в контакте с заболевшими. Отсюда и острая необходимость в регулярном проведении тестов на COVID-19 среди медицинских работников.