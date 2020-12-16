Ростовская больница №7 потратит 10 миллионов на строительство здания для КТ

МБУЗ «Городская больница №7 города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который построит модульное здание для размещения компьютерного томографа. Информацию об этом опубликовали 18 декабря на сайте государственных закупок.Исполнитель должен привезти и собрать модульное здание, состоящее из отдельных элементов. Площадь металлического каркаса составит порядка 130 квадратных метров, из которых 26 будут отведены для процедурной КТ. Приблизительно по 12 метров займут кабинет врача, комната управления и просмотровая. Также в здании расположится кабина для раздевания, туалетные комнаты, генераторная, коридор и ожидальня. Отапливать постройку планируют с помощью конвекторных обогревателей. Покупка обойдется городскому бюджету в 10,5 миллионов рублей.Заявки принимаются до 25 декабря, а 29 числа аукцион пройдет в электронной форме.Компьютерная томография позволяет узнать, насколько поражены легкие, а потому активно используется в период пандемии коронавируса. Однако в Ростове не так много мест, где можно пройти это обследование. Из-за недостаточного количества томографов в разгар пандемии, в середине октября образовалось скопление десятков машин скорой помощи у горбольницы №4. Все пациенты ожидали очереди на проведение КТ. Большинство из них находились в тяжелом состоянии - медики поддерживали их жизнь с помощью кислородных масок. Прежде, чем попасть на процедуру, больные лежали в «скорых» более 10-12 часов, без еды и воды, задыхаясь от кашля.Отдельное помещение, в котором разместят КТ, поможет если не избежать подобной ситуации в дальнейшем, то хотя бы увеличить количество исследований.