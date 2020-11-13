БСМП Ростова потратит на охрану 7 миллионов рублей

В Ростове МБУЗ ГБСМП ищет охрану для корпусов и прилегающей территории. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок 17 ноября.По условиям контракта, больница воспользуется услугами по физической охране корпусов и прилегающей территории. Городскому медучреждению это обойдется в 7,3 миллиона рублей. Оплатить услугу ГБСМП намерена за счет собственных средств больницы, полученных на оказание медпомощи в системе ОМС (обязательное медстрахование). Подрядчик должен будет обеспечить не только охрану, но и поддержание общественного порядка круглосуточно, включая выходные дни и праздники, с 1 января по 31 декабря 2021 года.Как указано в контракте, больнице необходимы наличие и возможность использования вооруженной мобильной группы. Охранники также должны быть оснащены оружием и специальными средствами: шлемами и жилетами различной степени защиты, наручниками, резиновыми дубинками.Приемное отделение и контрольно-пропускные пункты будут находиться под охраной круглосуточно, а центральный вход - с 7:00 до 19:00 (12 часов). Охраной объектов и имущества, а также обеспечением внутриобъектового и пропускного режимов будут заниматься по восемь вооруженных подготовленных человек. Кроме того, периодически охрана должна совершать обходы.Заявки на участие можно отправить с 17 по 25 ноября. Сам аукцион пройдет 26 ноября в электронной форме.