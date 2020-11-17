Мэрия Ростова-на-Дону потратит на новогодний фейерверк 100 тысяч рублей

Управление культуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который покажет жителям города новогодний фейерверк. Соответствующий документ 19 ноября появился на сайте государственных закупок.Как указано в контракте, фейерверк запустят в парке им. М. Горького на Большой Садовой. От подрядчика требуются доставка крупногабаритного спецоборудования к месту проведения, выгрузка, монтаж и запуск фейерверка. Все необходимое оборудование должно стоять на указанном заказчиком месте не позднее 17 часов.В период с 19 часов до полуночи 31 декабря подрядчик должен будет запустить в небо 40 залпов одиночных салютов диаметром два дюйма, а также порядка 600 фейерверочных шаров от 2,5 до 6 дюймов. Стоимость проведения фейерверка обойдется городскому бюджету в 100 тысяч рублей.Заявки на участие принимаются до 27 ноября, а сам аукцион пройдет в электронной форме 30 ноября.Напомним, в условиях пандемии коронавируса привычных новогодних массовых гуляний в донской столице ждать не приходится. Главный санитарный врач Ростовской области настоятельно рекомендовал дончанам встретить 2021 год дома, в кругу семьи. Оставаясь дома и соблюдая необходимые меры, люди сами могут приблизить победу над пандемией.