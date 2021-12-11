Ростовская больница № 7 ищет подрядчика для утилизации опасных отходов

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МБУЗ «Городская больница № 7 города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который займется утилизацией медотходов класса «Б». Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.По контракту подрядчику предстоит транспортировать, обезвреживать и захоронять эпидемически опасные отходы. Обслуживать предстоит сразу два отделения больницы № 7: приемное, а также стационар отделения перинатальной диагностики и подразделения женской консультации.К отходам класса «Б» относятся инструменты, материалы, остатки пищи и другой мусор, который может быть инфицирован микроорганизмами с высоким риском заражения, а также предметы, контактирующие с биологическими жидкостями (например, кровью). Это части тканей и органов после операций, одноразовые шприцы, непригодные живые вакцины и мешки из патологоанатомических отделений.Первым делом исполнителю нужно будет закупить оборудование: холодильные камеры, в которых можно хранить отходы до семи дней, более 60 многоразовых контейнеров различного объема и более 120 одноразовых, около 240 одноразовых пакетов. Отдельно для приемного отделения понадобится большой внутрикорпусный контейнер (объемом около 110-120 литров). Кроме того, для транспортировки необходимы четыре транспортных бака объемом около 200-250 литров. Подрядчик будет следить за их чистотой и дезинфекцией.Сбором и обеззараживанием будут заниматься сотрудники медучреждений. Подрядчику нужно лишь предоставить оборудование, а затем забрать отходы, транспортировать их и утилизировать в предназначенном месте. Контракт рассчитан на полгода - с 1 января по 30 июня 2022 года включительно. За это время подрядчик может утилизировать до 25 тысяч килограммов опасного мусора. Услуга обойдется медучреждению в 4 миллиона рублей.Отметим, что на базе горбольницы № 7 развернут ковидный госпиталь. Вероятно, немалая часть мусора, включая пищевые отходы и различные предметы после контакта с пациентами, будет поступать именно оттуда.