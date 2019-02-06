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Ростовчанку Викторию Лопырёву поздравляют с рождением сына

Ростовчанку Викторию Лопырёву поздравляют с рождением сына
Ростовчанка Виктория Лопырёва принимает поздравления с рождением ребёнка. Малыш появился на свет 7 февраля в Майами.

Спустя некоторое время девушка опубликовала в Инстаграме пост, в котором сообщила, что у неё родился мальчик. «Счастливейший момент моей жизни» - написала Виктория.

Сейчас поклонники, друзья и родственники поздравляют её с радостным событием.

- Вика, поздравляю с рождением сына! Это так прекрасно! - пишет пользователь с ником nadinochka83. - Тебе желаю скорейшего восстановления, пусть твоя улыбка светится только от счастья и головокружительной любви. Малышу богатырского здоровья и крепости духа!

Первым молодую маму поздравил, конечно, возлюбленный. Игорь Булатов преподнёс Лопырёвой букет цветов и открытку, подписанную «С любовью, И.Б.».

Напомним, телеведущая сообщила о своей беременности в декабре 2018 года. Спустя какое-то время открылась и личность отца ребёнка. Игорь и Виктория незадолго до Нового года поехали во Флориду, где девушка готовилась к родам под тёплым солнцем Майами.

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