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Стало известно, какое имя выбрали для малыша Виктория Лопырева и Игорь Булатов

Стало известно, какое имя выбрали для малыша Виктория Лопырева и Игорь Булатов
Стало известно, какое имя выбрали для малыша Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Новоиспеченные родители могли назвать сына Марк Лионель, сообщает издание «Светские хроники».

Ростовская модель и ее спутник дали имя ребенку спустя почти десять дней со дня его рождения. Марк Лионель Игоревич появился на свет 5 февраля в американской клинике. Счастливый отец крохи сразу же отправил возлюбленной шикарный букет и открытку с подписью: «С любовью, твой И. Б.».

Сейчас семья все еще не вернулась на родину. Молодые мама и папа постигают радости родительской жизни и устраивают друг другу романтические вечера. Несмотря на пересуды общественности, пара выглядит счастливой.

Напомним, о романе Виктории Лопыревой с Игорем Булатовым стало известно во время беременности девушки. Оказалось, что бизнесмен уже женат на Тате Карапетян и имеет детей. Однако сам Булатов заверил новую спутницу, что с супругой его связывают только дети.

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