Стало известно, какое имя выбрали для малыша Виктория Лопырева и Игорь Булатов



Стало известно, какое имя выбрали для малыша Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Новоиспеченные родители могли назвать сына Марк Лионель, сообщает издание «Светские хроники».



Ростовская модель и ее спутник дали имя ребенку спустя почти десять дней со дня его рождения. Марк Лионель Игоревич появился на свет 5 февраля в американской клинике. Счастливый отец крохи сразу же отправил возлюбленной шикарный букет и открытку с подписью: «С любовью, твой И. Б.».



Сейчас семья все еще не вернулась на родину. Молодые мама и папа постигают радости родительской жизни и устраивают друг другу романтические вечера. Несмотря на пересуды общественности, пара выглядит счастливой.



Напомним, о романе Виктории Лопыревой с Игорем Булатовым стало известно во время беременности девушки. Оказалось, что бизнесмен уже женат на Тате Карапетян и имеет детей. Однако сам Булатов заверил новую спутницу, что с супругой его связывают только дети.