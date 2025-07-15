Ростовчанка, выбросившая в мусорный бак труп новорожденного сына, может избежать наказания

Фото: ГУ МЧС по РО

Ростовчанка, выбросившая в мусорный бак труп своего новорожденного сына, может избежать наказания. Об этом сообщил DonDay со ссылкой на собственный источник.Напомним, днем 9 июля местный житель нашел в мусорном баке на улице Платона Кляты тело мертвого младенца. На место прибыли следователи. Выяснилось, что это сделала его мать, 28-летняя женщина. Тело отправили на экспертизу, а ее доставили в отдел.На допросе она рассказала, что родила мальчика в начале 2024 года, но он уже был мертв. Испугавшись последствий, она не обратилась в органы. Вместо этого хранила тело сына в холодильнике около полутора лет. Затем выбросила его в мусорный бак. Причины своего поступка она объяснить не смогла, находясь в шоке.Следствие пока не определило, как квалифицировать это дело. По словам женщины, ребенок родился мертвым. Случаи, когда матери выбрасывают мертворожденных детей, встречаются в юридической практике. Девушка может избежать наказания, если экспертиза подтвердит, что мальчик родился мертвым. В этом случае в ее действиях не было состава преступления.