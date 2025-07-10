У выбросившей в мусорный бак труп ребенка ростовчанки есть еще двое детей

Фото: Donday.

У женщины, которая выбросила тело младенца в мусорный бак в Ростове, есть двое детей. Об этом сообщил портал DonDay.На улице Платона Кляты 9 июля в мусорном контейнере обнаружили тело ребенка. Выяснилось, что ребенка выбросила его мать — 28-летняя жительница Ростова.По информации источника DonDay, у матери есть еще двое детей. Женщина работала в сфере красоты, и ее семья считалась благополучной, вероятно, близкие не знали о ее третьей беременности. Она родила мертвого ребенка, который около двух лет хранился в морозильной камере.Внезапно она решила избавиться от тела младенца, выбросив его. Однако труп малыша нашли. Женщину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Она находится в шоковом состоянии и не может объяснить своих действий.