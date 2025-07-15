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Бывшее здание госучреждения с участком в центре Ростова выставили на торги

Бывшее здание госучреждения с участком в центре Ростова выставили на торги

В Ростове-на-Дону выставлен на торги объект, принадлежащий федеральному правительству. Информация о грядущем аукционе появилась на сайте Госкорпорации Дом.РФ.

На торги выставлен комплекс зданий, расположенный на проспекте Буденновском, 83, в престижном месте. Рядом находятся офисные и жилые здания, а также парк Строителей и медицинское учреждение. По мнению представителей госкорпорации, данный объект идеально подойдет для организации торгового или офисного пространства.

Общая площадь здания – 785,8 квадратного метра, а площадь земли под ним – 881 квадратный метр, что составляет 8,81 сотки. Ранее в здании размещались офисы, сдаваемые в аренду, и Ростовский центр научно-технической информации, являющийся филиалом Российского энергетического агентства Минэнерго России. В настоящее время здание не эксплуатируется.

Начальная стоимость лота установлена в размере 45 миллионов рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 11 августа. Аукцион запланирован на 15 августа, через четыре дня после окончания приема заявок.
Фото: Дом.РФ
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