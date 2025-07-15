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Экс-начальника отдела СКР Таганрога оставили в СИЗО до 24 сентября

Экс-начальника отдела СКР Таганрога оставили в СИЗО до 24 сентября
Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего главу следственного отдела СКР по Таганрогу. Руслан Багмут останется в СИЗО до 24 сентября, сообщает портал DonDay.

Его задержали в конце сентября 2024 года, и теперь он проведет под стражей почти год. Экс-начальника обвиняют в мошенничестве в крупном размере и попытке передать взятку.

По данным следствия, в марте 2023 года Багмут договорился с бизнесменом о передаче двух миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Взамен предприниматель должен был получить помощь в строительстве многоэтажки в Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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