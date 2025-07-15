Экс-начальника отдела СКР Таганрога оставили в СИЗО до 24 сентября

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего главу следственного отдела СКР по Таганрогу. Руслан Багмут останется в СИЗО до 24 сентября, сообщает портал DonDay.Его задержали в конце сентября 2024 года, и теперь он проведет под стражей почти год. Экс-начальника обвиняют в мошенничестве в крупном размере и попытке передать взятку.По данным следствия, в марте 2023 года Багмут договорился с бизнесменом о передаче двух миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Взамен предприниматель должен был получить помощь в строительстве многоэтажки в Ростовской области.