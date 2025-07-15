В Таганроге приступили к первому этапу реставрации театра имени А.П. Чехова
В Таганроге начался первый этап реставрации театра им. А. П. Чехова. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем ТГ-канале, подчернув, что поручил контролировать ход работ.
Грандиозные работы проводятся по национальному проекту «Семья». На их реализацию выделили 575 миллионов рублей, большая часть которых идет из федерального бюджета. Масштабный ремонт планируют завершить к 200-летию здания, которое состоится осенью 2027 года.
Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А. П. Чехова построили в 1866 году. Здание возводили по проекту итальянского архитектора Лондерона. Сейчас театр является одним из самых старейших на юге России. В нем ставят как минимум 31 спектакль.
В ремонтные работы войдут укрепление фундамента, ремонт фасада и кровли; замена коммуникаций и оборудования сцены, восстановление шахты лифта и многое другое.
На 2026 год запланировано самое большое количество работ. Поэтому артисты смогут выступать до февраля. Позже труппу актеров переведут в городской Дом культуры.