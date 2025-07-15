Донские волонтеры помогают собаке, которую заживо едят опарыши

Фото: приют Феникс

Волонтеры из Ростовской области занимаются спасением собаки, страдающей от опарышей, которые пожирают ее заживо. Информацию об этом распространил портал DonDay со ссылкой на представителей приюта для животных «Феникс», расположенного в Азове.Животное было доставлено в приют 15 июля в дневное время. Высокая температура воздуха спровоцировала появление опарышей на теле собаки. Личинки в огромном количестве, буквально кишащие на коже и в шерсти несчастного животного, извлекаются горстями.Плотная шерсть собаки создает благоприятную среду для развития личинок, поскольку кожа под ней преет. По информации, предоставленной приютом, опарыши уже нанесли серьезные повреждения, образовав глубокие раны. Фактически личинки поедают собаку заживо.В настоящее время приют ищет волонтера, который сможет помочь с бритьем собаки. Из-за густой шерсти сотрудникам приюта сложно справиться с этой задачей самостоятельно. После стрижки пес будет доставлен в ветеринарную клинику для проведения осмотра и необходимого лечения.