Семь коротких рабочих недель ждут жителей Ростовской области в 2026 году

Фото: Соцсети

В 2026 году для трудящихся в Ростовской области в семи случаях рабочая неделя будет короче стандартной. Предварительный вариант правительственного постановления указывает на то, что календарь рабочих дней на 2026 год включает для жителей Ростовской области длительные новогодние праздники, продолжающиеся 12 дней. Кроме того, трехдневные выходные запланированы на 23 февраля, 8 марта и 12 июня.Похожие трехдневные периоды отдыха ожидаются 1 и 9 мая. В начале ноября рабочая неделя будет разделена выходным днем в среду, посвященным празднованию Дня народного единства. По предварительным расчетам, в 2026 году количество рабочих дней достигнет 247, в то время как количество выходных, включая праздничные дни, составит 118.