Модель из Ростова Виктория Лопырёва сказала, что нескоро вернётся в Россию



Ростовчанка Виктория Лопырёва сказала, что вернётся в Россию только с наступлением тепла. Об этом она сообщила в прямом эфире в «Инстаграме».



Наслаждаясь периодом материнства, она не хочет ехать в суровую русскую зиму. Ей вместе с возлюбленным и новорождённым малышом комфортно под солнцем Майами.



Под каждым фото ростовчанки с отдыха недоброжелатели пишут, что она плохая мать, так как гуляет без сына. Подруга Виктории во время эфира сказала, что с крохой сидит бабушка Ирина Лопырёва. Она очень любит маленького Марка-Лионеля и не может ему нарадоваться.



Телеведущая поделилась с подписчиками тем, что стала очень рассеянной после родов. Она сосредоточена только на сыночке и бытовых проблемах. Она радуется, что стала мамой именно сейчас. Виктория считает, что рожать детей нужно тогда, когда человек уже состоялся как личность и встал на ноги.



Напомним, у четы Виктории Лопырёвой и Игоря Булатова 5 февраля родился ребёнок. Новость быстро облетела Интернет, а вскоре девушка сообщила пол малыша. Она сфотографировалась в футболке, на которой было написано: «Это мальчик». Ещё позже она поделилась кадром, где сыночек лежит у нее на груди. Рядом стояли шикарные букеты, подарки и связки воздушных шариков.







Спустя две недели пара выбрала имя новорождённому — Марк-Лионель. Марком звали прадедушку Виктории, а второе имя он получил в честь футболиста Месси.



Также Лопырёва сообщила, что не планирует возвращаться в Ростов-на-Дону.