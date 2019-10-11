Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Виктория Лопырёва: Я уже давно невеста

Ростовчанка Виктория Лопырёва: Я уже давно невеста
Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва рассказала новые подробности своих отношений с Игорем Булатовым. Девушка призналась, что уже давно находится в статусе невесты.

Подписчики, которые внимательно следят за жизнью телеведущей, давно догадывались о том, что бизнесмен сделал ей предложение. Несколько раз на ее фотографиях мелькало шикарное кольцо на безымянном пальце. Теперь Лопырёва подтвердила, что действительно помолвлена с Булатовым. Пара находится в отношениях уже больше года. В феврале у них родился сын Марк-Лионель, которому недавно исполнилось восемь месяцев.

Отвечая на вопросы фолловеров по поводу замужества, Виктория говорила, что для неё штамп в паспорте ничего не значит.

- Было не до этого, вопрос времени. Я не думаю, что мы успели бы организовать какую-то большую свадьбу в этом году, но какое-то семейное торжество – почему нет, - добавила ростовчанка.

Сейчас молодая мама вместе с ребёнком и возлюбленным находится в Москве. Часто она ездит в другие страны по работе или для того, чтобы отдохнуть. В воспитании сына ей помогает мама, которая сидит с малышом, пока Лопырёва работает или посещает светские мероприятия.

Напомним, об отношениях Виктории и Игоря стало известно в декабре 2018 года. Сначала девушка опубликовала снимок, на котором показала свой круглый животик. Тогда все терялись в догадках: кто же отец будущего ребёнка? Через какое-то время папарацци слили в Сеть снимки Лопырёвой и Булатова. Затем пара официально объявила о своих отношениях.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.