Ростовчанка Виктория Лопырёва: Я уже давно невеста



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва рассказала новые подробности своих отношений с Игорем Булатовым. Девушка призналась, что уже давно находится в статусе невесты.



Подписчики, которые внимательно следят за жизнью телеведущей, давно догадывались о том, что бизнесмен сделал ей предложение. Несколько раз на ее фотографиях мелькало шикарное кольцо на безымянном пальце. Теперь Лопырёва подтвердила, что действительно помолвлена с Булатовым. Пара находится в отношениях уже больше года. В феврале у них родился сын Марк-Лионель, которому недавно исполнилось восемь месяцев.



Отвечая на вопросы фолловеров по поводу замужества, Виктория говорила, что для неё штамп в паспорте ничего не значит.



- Было не до этого, вопрос времени. Я не думаю, что мы успели бы организовать какую-то большую свадьбу в этом году, но какое-то семейное торжество – почему нет, - добавила ростовчанка.



Сейчас молодая мама вместе с ребёнком и возлюбленным находится в Москве. Часто она ездит в другие страны по работе или для того, чтобы отдохнуть. В воспитании сына ей помогает мама, которая сидит с малышом, пока Лопырёва работает или посещает светские мероприятия.



Напомним, об отношениях Виктории и Игоря стало известно в декабре 2018 года. Сначала девушка опубликовала снимок, на котором показала свой круглый животик. Тогда все терялись в догадках: кто же отец будущего ребёнка? Через какое-то время папарацци слили в Сеть снимки Лопырёвой и Булатова. Затем пара официально объявила о своих отношениях.