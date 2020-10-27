Ростовчанка Виктория Лопырева публично прокомментировала развод с Игорем Булатовым

Известная телеведущая и модель из Ростова Виктория Лопырёва прокомментировала информацию о разводе с Игорем Булатовым. Звезда сообщила об этом под постом в инстаграме 29 октября.Ростовчанка в настоящее время живёт в Турции. Сегодня в своём личном блоге она опубликовала фото с окрестностями одного из городов республики. Пользователи социальной сети не упустили возможности спросить о слухах о разводе звезды с бизнесменом.На этот вопрос Виктория Лопырёва дала однозначный ответ: «Нет)».Добавим, роман ростовчанки с бизнесменом Игорем Булатовым начался, когда он ещё был женат на дочери основателя группы компаний «Ташир» Татевик. В семье Карапетян родились двое детей - Самвел и Амели.Игорь сделал предложение Виктории, когда она была беременна их сыном. Однако узаконить свои отношения пара смогла только в конце 2019 года, после рождения мальчика Марка-Лео и после того, как Тата дала согласие на развод. Свадьба была в Москве, в кругу родственников и близких друзей. Молодые расписались в Грибоедовском ЗАГСе без пышной церемонии.Звёзды шоу-бизнеса не поверили в искренность чувств ростовчанки и Булатова. Кроме того, появились слухи о том, что Лопырёва держалась не за кавалера, а за его богатство. После развода с Татой Карапетян и потери высокой должности в компании миллиардера у Игоря, и правда, намного ухудшилось финансовое положение. По этой причине появились мнения о разводе популярной пары.Так, несмотря на разные доводы, публикации в социальных сетях и предрекания о скором разводе, союз Виктории и Игоря остаётся нерушимым.